РИАМО – 23 сен. Госинспекция по недвижимости подвела предварительные итоги информационной работы по предупреждению правонарушений в земельно-имущественной сфере. За первые 9 месяцев 2021 года проведено 58 бесплатных онлайн-мероприятий для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества, в которых приняли участие более четырех тысяч человек. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2021 года Госинспекцией по недвижимости было проведено 58 бесплатных вебинаров для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представителей бизнес-сообщества, в которых приняли участие 4216 человек. Количество проведенных онлайн-мероприятий уже сейчас сопоставимо с показателями за весь прошлый год – тогда состоялось более 60 вебинаров по профилактике правонарушений в области земельно-имущественных отношений. Активная просветительская работа позволила сократить на 20 процентов количество обращений граждан в ведомство, поскольку многие вопросы по использованию объектов недвижимости были сняты уже на этапе онлайн-мероприятий, предоставляющих возможность услышать экспертное мнение и получить бесплатную консультацию», – сообщил Владимир Ефимов.