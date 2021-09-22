РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 сен. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 11 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 568 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 986 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 439 673 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 8 092 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 384 699 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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