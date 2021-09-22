РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В подмосковном Подольске завершили благоустройство 16 дворов, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В том числе, на улице Бородинская у домов №№21, 23 и улица Сосновая, 4; на проспекте Ленина, у домов №№10, 12, 14; на улице Большая Серпуховская, у домов №№56, 58 и на улице Пионерская, у домов №№2, 4; на улице Гайдара, у дома №4, на улице Клемента Готвальда, у домов №№13/2, 15, 15А, 15Б; на улице Карла Маркса, у дома №57 и улице Большая Ивановская, у домов №№14/61, 16, на Ревпроспекте, у дома №88; на улице Комсомольская, у домов №№67/56, 69, 69А, на улице Большая Зеленовская, 58.

Дворовые территории привели также в порядок в микрорайоне Кузнечики на улице Академика Доллежаля, у домов №№15, 19; №№14, 16, 18; в микрорайоне Львовский на улице Красная, у дома №56/10 и на улице Орджоникидзе, у домов №№2к1, 2к2, 2к3; на улице Горького, у домов №№11/29, 15/30, 13, на улице Советская, у дома №28, на улице Красная, у домов №№7, 8; В микрорайоне Климовск на улице Заводская, у домов №№20А, 22, 24,24А; на улице Советская у домов №№1, 3, 5, 7, 9; на улице Мичурина, у дома №2; на Рябиновом проезде, у домов №№1, 3, на улице Садовая, у домов №№5, 16, 20.

В поселке Александровка дворы благоустроили на улице Центральная, у домов №№7, 8, 9; в поселке МИС, у домов №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

В Московской области продолжается реализация программы комплексного благоустройства дворов. На сегодняшний день работы завершили по 489 адресам.

«Для любого жителя вопрос благоустройства придомовой территории является одним из самых актуальных. Начиная с 2015 года ведем в регионе масштабную работу по ремонту дворовых территорий. Всего за это время облагородили свыше 8 тыс. дворов. В планах на этот год – 735, на сегодняшний день работы полностью завершены по 489 адресам. Программу благоустройства дворов на этот год планируем завершить до конца октября», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках комплексного благоустройства дворов обновляются детские игровые площадки, наружное освещение, контейнерные площадки, информационные стенды, асфальтовое покрытие, скамейки и урны, проводится озеленение.

«Благоустройство двора – одна из приоритетных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Комфортная городская среда для любого жителя начинается с малого – удобных скамеек, работающих фонарей, ухоженного двора. Поэтому в нашем регионе вопрос благоустройства дворовых территорий является одним из приоритетных», – подчеркнул Хайкин.