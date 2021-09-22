РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 23 846 случаев инфицирования, из них 38 – за минувшие сутки. А в Подмосковье за минувшие сутки выявлено 986 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 439 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 092 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 384 699 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>