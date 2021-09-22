РИАМО - 22 сен. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отменять закон об иностранных агентах точно не будут, однако в случае необходимости какие-то доработки в него могут быть внесены, передает Федеральное агентство новостей.

Матвиенко допустила внесение изменений в закон на основе правоприменительной практики.

«Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики (закона об иноагентах - ред.), если в чем-то (имеется - ред.) двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить», — подчеркнула она, добавив, что речи об отмене этого закона не идет.

Госдума в конце 2020 года приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что признание СМИ или НКО иностранным агентом не свидетельствует о том, что их необходимо закрыть или прекратить их работу.

Ранее ряд российских СМИ направил обращения властям России с требованием отменить закон об иностранных агентах, в число которых попали несколько изданий и десятки журналистов.