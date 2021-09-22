РИАМО - 22 сен. В 2022 году начнется реконструкция стадиона «Торпедо» в подмосковных Люберцах, она завершится к 2024 году, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Восстановление будет выполнено в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта спорта», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он также добавил, что после реконструкции стадион «Торпедо» получит большое современное футбольное поле с искусственным покрытием, площадку для силовых видов спорта.

Кроме того, здесь появятся доступные плоскостные спортивные объекты, на которых жители смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол. Общая площадь стадиона составляет 48 тыс. кв. м.