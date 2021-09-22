РИАМО - 22 сен. В столице пока не собираются вводить ограничения из-за роста новых случаев коронавируса, но не исключено, что в дальнейшем это может произойти, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил источник издания, не исключено, что при росте новых случаев инфицирования в заведения общепита введут QR-коды, а работодателей обяжут часть сотрудников перевести на удаленный режим.

«В Москве уже началась четвертая волна коронавируса, рост идет всю неделю. Но пока заболеваемость находится в пределах 2-2,5 тыс. (случаев в сутки – ред.), система здравоохранения справляется и новых ограничений пока не требуется», - отметил источник информации.

Власти города пристально следят за ситуацией и будут принимать решения, исходя из дальнейшего исхода дела.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>