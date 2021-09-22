РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 сен. В подмосковных Мытищах задержали мужчину, у которого изъяли более 200 гр амфетамина, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подозреваемый, получив информацию от другого гражданина, о месте нахождения закладки с амфетамином в особо крупном размере, общей массой не менее 217 гр, прибыл на участок местности в Мытищах. Он забрал сверток с амфетамином, предназначенный для последующего незаконного сбыта.

Однако мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

За совершение преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до 20 лет или пожизненное лишение свободы. По данному уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия, ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.