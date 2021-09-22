РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Посетители Музея техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске 25 сентября смогут увидеть на выставке редкие экземпляры отечественного автопрома производства Волжского автозавода, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Московской области.

Выставка уникальных автомобилей эпохи СССР состоится в Музее техники Вадима Задорожного 25 сентября. С 10:00 до 16:00 в рамках выставки LADA History посетители смогут увидеть редкие экземпляры Волжского автомобильного завода в отличном внешнем и техническом состоянии.

Здесь также будут представлены автомобили из коллекции клуба LADA History. Данный клуб восстанавливает легенды советского автопрома и приводит их в аутентичное состояние, сохраняет историю ВАЗа и память о людях, стоявших у его истоков.

Любой посетитель сможет рассмотреть уникальные автомобили клуба в деталях и сфотографироваться с ними. А продолжить погружение в более ранний период советского автопрома можно на цокольном этаже здания на экспозиции «Автомобили и мотоциклы».

Выставка автомобилей состоится на уличной территории музея. Посещение выставки бесплатное при наличии билета в музей.