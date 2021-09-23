РИАМО - 23 сен. Дом Михаила Пришвина находится в деревне Дунино подмосковного Одинцовского городского округа. Там он жил в свои последние годы, а его жена создала музей, где хранила тайные дневники писателя.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, почему в детстве Пришвин мечтал сбежать в Америку, поведают о его попытках найти любовь и сделать из крестьянки «прекрасную даму», а также о главном произведении писателя, за которое его могли расстрелять.

1:30 — 5:59 Почему Пришвин купил дом в деревне Дунино

6:00 — 11:08 Про увлечения и попытку сбежать в Америку

11:09 — 18:23 Пришвин в поисках «прекрасной дамы»

18:24 — 20:59 О чем писал Пришвин в тайных дневниках

21:00 — 22:47 Как писатель предсказал появление беспилотных автомобилей

22:48 — 24:49 Где еще погулять в Дунине

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Клин, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, Дубну, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Гребнево, Мелихово, Середниково, Захарово, Кривякино, Шахматово, Остафьево, Боблово, Быково, дома-музеи Чайковского и Аркадия Гайдара в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник» и национальный парк «Лосиный остров».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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