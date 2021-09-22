РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 сен. В Московской области продолжается реализация программы по комплексному благоустройству дворов, в Балашихе благоустройство провели в двух дворах микрорайонов Павлино и Керамик, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, с 2015 года в регионе ведется масштабная работа по ремонту дворовых территорий. Всего за это время облагородили свыше 8 тыс. дворов. В планах на текущий год – 735, на сегодняшний день работы полностью завершены по 489 адресам.

Полностью план по благоустройству дворов в нынешнем году выполнили в 27 городских округах. В Балашихе завершили комплексное благоустройство дворов в микрорайонах: Керамик, Носовихинское ш., 6, 7, 8 и Павлино, 38.

В рамках комплексного благоустройства дворов обновляются детские игровые площадки, наружное освещение, контейнерные площадки, информационные стенды, асфальтовое покрытие, скамейки и урны, проводится озеленение.

«Программу благоустройства дворов на этот год планируем завершить до конца октября», - подчеркнул Хайкин.

Он также отметил, что благоустройство дворов – одна из приоритетных программ нацпроекта «Жилье и городская среда».

Комфортная городская среда для любого жителя начинается с малого – удобных скамеек, работающих фонарей, ухоженного двора. Поэтому в нашем регионе вопрос благоустройства дворовых территорий является одним из приоритетных», – заключил Хайкин.

Ознакомиться со списком завершенных дворов можно на сайте министерства благоустройства МО по ссылке: https://minblag.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/22-09-2021-13-17-22-okolo-500-dvorov-blagoustroili-v-podmoskove.