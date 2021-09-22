РИАМО - 22 сен. Специалисты приступили к подготовительному этапу работ по строительству детского сада в жилом комплексе «Гусарская баллада» Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное учреждение планируют построить в 2023 году.

«Специалисты проводят планировку территории, ведется установка ограждений, устройство подъездных путей, обустройство мест для складирования материалов», – сказал министр строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Подрядчик объекта АО «МСУ-1». Высота здания – три этажа. В детсаду разместят просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, необходимые административные, кружковые и служебно-бытовые помещения.

Площадь дошкольного учреждения – свыше 5,4 тыс. «квадратов». Оно будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.

Детсад возводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.