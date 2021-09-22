РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 сен. Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Путешествие без автомобиля» с юными участниками дорожного движения в одном из детских садов Щелкова, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Воспитанники детского сада поучаствовали в викторине, которая включала в себя вопросы и задания по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности, таких как велосипеды и самокаты.

В конце мероприятия ребятам раздали световозвращающие элементы, которые можно повесить на рюкзак или одежду, чтобы быть заметнее в темное время суток.