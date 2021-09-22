РИАМО - 22 сен. Врач и телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала о трех правилах борьбы с сезонными вспышками коронавируса. Об этом пишет Nation News.

Первое правило — вакцинация. Привитые люди при заражении на 85-90% не будут иметь клинических проявлений и перенесут заболевание в легкой форме.

«Это доказано для вакцины «Спутник V». Невакцинированные пациенты в 17 раз чаще попадают в больницу», — подчеркнула Малышева.

Второе правило, по словам теледоктора, касается ежедневного восполнения витамина D, так как вероятность заболеть значительно выше, если в организме недостает этого компонента. Для устранения дефицита нужно кушать несколько раз в неделю жирную рыбу.

Третье правило, рассказанное Малышевой, — следить за уровнем сахара в крови. По данным ученых, при его повышении увеличивается риск смерти от коронавируса.

В России за сутки выявили 19 706 случаев коронавируса, скончались 817 человек, выздоровели после инфекции 16 102 человека. Всего с начала пандемии в стране выявили 7 333 557 случаев коронавируса.

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