РИАМО - 22 сен. Более 500 кустарников и порядка 130 деревьев высадят в парке Декабрьского восстания, который находится в центре Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, масштабное благоустройство в этом году прошло на улице Красная Пресня и Звенигородском шоссе до Третьего транспортного кольца.

«В рамках проекта привели в порядок парк Декабрьского восстания, созданный более 100 лет назад и ставший любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы», - сказал вице-мэр.

Бирюков также подчеркнул, что основной задачей было сохранить исторический облик парка и провести дополнительное озеленение. Зеленые насаждения оказывают особое влияние на климат мегаполиса, поэтому все городские проекты по благоустройству предусматривают работы по озеленению территорий.

«В парке Декабрьского восстания будут дополнительно высажены почти 130 деревьев и более 500 кустарников, для имеющихся зеленых насаждений сделали красивую ландшафтную подсветку», - сказал Бирюков.

При этом там уже обустроены почти 45 тыс. кв. м газонов и цветники. В ходе работ в парке сохранили существующую дорожно-тропиночную сеть и сделали новые дорожки, установили более 330 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, 25 камер видеонаблюдения.

На территории появились четыре детские и три спортивные площадки, две площадки для выгула собак. Была восстановлена историческая ограда, сохранившаяся с 40-50-х годов прошлого века.