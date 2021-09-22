РИАМО - 22 сен. За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 986 случаев заражения коронавирусом, больше всего – в Балашихе и Химках (по 76), а также в Пушкинском округе (71), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

63 новых случая зарегистрировали в Королеве, 48 – в Раменском округе, 39 – в Богородском округе, 38 – в Красногорске, 37 – в Мытищах, 36 – в Одинцовском округе, 34 – в Чехове, 33 – в Орехово-Зуевском округе, 32 – в Солнечногорске, 27 – в Реутове, 26 – в Коломне, 25 – в Жуковском, 22 – в Воскресенске, 19 – в Люберцах, по 18 – в Долгопрудном, Ивантеевке, Клину, 17 – в Дзержинском.

По 16 случаев Covid-19 выявили в Дмитровском округе, Егорьевске и Лыткарине, 14 – в Шатуре, 13 – в Сергиево-Посадском округе, по 12 – в Подольске и Павловском Посаде, по 11 – в Дубне и Щелкове, по 8 – в Бронницах и Краснознаменске, по 7 – в Ленинском округе, Лобне, Серпухове и Домодедове, 6 – в Талдомском округе.

По 4 случая – в Истре, Электрогорске и Электростали, по 3 – в Волоколамском округе, Луховицах, Фрязине, Черноголовке и Шаховской, по 2 – в Наро-Фоминском округе, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Пущине и Ступине, по 1 случаю – в Лосино-Петровском, Власихе и Лотошине.

Ни одного случая заболевания за сутки не выявили в Рузском округе, Можайском округе, Зарайске, Звездном городке, Молодежном, Озерах, Протвине, Рошале и Серебряных Прудах.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 439 673 случая заболевания коронавирусом. Скончались 8092 человека. Выздоровели и выписались 384 699 пациентов.

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