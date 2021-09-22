РИАМО - 22 сен. По итогам довыборов депутатов в Московскую городскую думу по округу №19 победил кандидат от «Единой России» Елена Кац, по округу №37 — кандидат от партии «Яблоко» Владимир Рыжков, передает корреспондент РИАМО.

По итогам довыборов за Кац проголосовало 24,1 тыс. избирателей или 34,11% голосов, за Рыжкова — 16,7 тыс. человек или 21,05% голосов.

Как написал на своей странице в Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в ближайшее время Кац и Рыжков принесут присягу на верность Москве и москвичам – в соответствии с Уставом города.

Довыборы в Мосгордуму состоялись 17-19 сентября одновременно с выборами в Госдуму. Жители столицы могли проголосовать как на участках, так и онлайн. Также москвичи в районе Щукино выбирали муниципальных депутатов.

Явка на электронном голосовании в столице составила 96,5%.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что дистанционное электронное голосование стало успешным экспериментом, при этом система все еще нуждается в доработке.