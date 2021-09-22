РИАМО - 22 сен. Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, что для защиты личных данных в Сети нужно с осторожностью подходить даже к вводу личных данных в кабинетах на официальных сайтах известных компаний. Например, в личном кабинете банка и даже госуслугах, сообщает Nation News.

«На официальных сайтах у меня стоит дополнительная система оповещения о входе. Мне приходят уведомления о новых попытках входа. Так я чувствую себя безопаснее», — подчеркнул Вехов.

Он добавил, что при регистрации аккаунта на любых ресурсах лучше всего вводить дополнительный номер телефона. Эта мера безопасности поможет сохранить личные данные от мошенников.

Также он рассказал, что нельзя в системах электронной почты проставлять галочку сохранить данные. Лучше всего вводить их заново каждый раз.

Тем, кто уже попался на удочку мошенников, Виталий Вехов советует обратиться в правоохранительные органы. Попытки решить проблему самостоятельно могут обернуться еще большими потерями. Эксперт отметил, что мошенники редко оставляют своих жертв даже после получения результата.