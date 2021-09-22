РИАМО - 22 сен. Дополнительные выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №19 и №37 признали состоявшимися, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«В Мосгоризбирком представлены протоколы по избирательным округам №19 и №37. <…> Жалоб в окружные избирательные комиссии при подведении итогов не поступало. <…> На момент рассмотрения вопроса на заседании Московской избирательной комиссии жалоб в Мосгоризбирком не поступало. <…> Дополнительные выборы депутатов Мосгордумы признаны состоявшимися и действительными», - сказал Ермолов во время заседания Избирательной комиссии.

Он добавил, что по одномандатному избирательному округу №19 в списки было внесено 142,6 тысячи избирателей, приняли участие в выборах 72,3 тысячи избирателей, что составило 50,73%.

«Одномандатный округ №37. В список внесены 172,4 тысячи избирателей, приняли участие в выборах 80,6 тысячи избирателей, явка составила 46,7%», - добавил Ермолов.

Довыборы в Мосгордуму проходили параллельно с выборами в Госдуму 17-19 сентября.