РИАМО - 22 сен. В Подмосковье с начала 2021 года в рамках программы капремонта отремонтировано порядка 200 фасадов, их утепляют с применением современных технологий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«С начала года уже отремонтировано 186 фасадов, почти половина домов из которых отремонтированы по самым современным технологиям утепления. Это не только позволяет обновить внешний вид дома и улучшить качество жизни собственников, но и сэкономить на отоплении до 30%», — сказал министр ЖКХ области Антон Велиховский.

В основном применяются 3 основных типа утепления фасадов: с применением тонкого наружного слоя, навесной фасад и бескаркасная система. При работах преимущественно применяются системы и технологии российского производства.

Технологии утепления фасадов не только повышают энергетический класс зданий, но и поддерживают в помещениях круглогодично комфортный климат и температуру воздуха. Современные системы утепления обладают негорючими свойствами, а также позволяют экономить на отоплении.

«До 2022 года запланировано утеплить 494 фасада. В 2021 году в Московской области по бескаркасной системе утеплены порядка 71 домов. Работы проведены в городских округах Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Можайский, Пушкинский, Красногорск, Лыткарино, Серпухов, Звездный городок», — пояснил гендиректор Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

С 2014 года в Подмосковье всего отремонтировано свыше 4,5 тыс. фасадов, в том числе утеплено 686 домов и 2,8 тыс. крыш. Также отремонтировано более 4,8 тыс. инженерных систем и установлено 800 узлов учета тепла.