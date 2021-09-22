РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Бизнесменов Подольска, чьи права нарушают, приглашают 5 октября в прокуруатуру на Всероссийский день приема предпринимателей, сообщает администрация округа.

Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительное их пресечение с помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.

Согласно распоряжению генерального прокурора РФ в Подольской городской прокуратуре проводится Всероссийский день приема предпринимателей в рабочее время с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 в первый вторник каждого месяца в здании прокуратуры на Революционном проспекте 55/15.

Очередной Всероссийский день приема предпринимателей в Подольской городской прокуратуре состоится 5 октября.

Личный прием предпринимателей проходит в соответствии с требованиями ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ, утвержденной приказом генерального прокурора РФ.

Письменные обращения, принятые в ходе Всероссийского дня приема предпринимателей, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном законодательством порядке.