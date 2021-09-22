РИАМО - 22 сен. Правоохранители пресекли преступную деятельность троих мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров через телефонные звонки. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа».

Установлено, что мошенники, приехавшие в столицу из южных регионов России и соседней страны, действовали по одинаковой схеме. Они звонили пенсионерам и представлялись их близкими родственниками, после чего сообщали, что совершили ДТП, в результате которого пострадали люди, а для того, чтобы уменьшить свою ответственность за происшествие им нужны деньги. Они уточняли, что за деньгами приедет курьер.

Обманутые граждане отдавали преступникам свои сбережения. Однако прекратить деятельность банды мошенников удалось.

«Звонок поступил на телефон молодой женщины, которая ранее работала дознавателем. Звонившая обратилась к ней как к своей матери и, сказав, что сбила девочку на пешеходном переходе, попросила миллион. Экс-дознаватель сразу поняла истинную причину звонка. Не прерывая разговора, она с другого телефона сообщила о происходящем в полицию», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В тот же день звонившая и ее предполагаемый сообщник были задержаны. Правоохранители узнали, что в последнее время таким же образом обманули 83-летнюю жительницу Восточного района Москвы. Потерпевшая поверила мошенникам и передала им 1 млн руб.

Кроме того, полицейские задержали еще одного 33-летнего мошенника, он действовал по похожей схеме. Самой старшей пострадавшей от действий мужчины в этом году исполнилось 93 года.

В отношении мошенников возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу. Есть основания полагать, что они причастны к совершению нескольких аналогичных преступлений на территории Москвы. Продолжается предварительное расследование.