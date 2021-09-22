РИАМО - 22 сен. Кандидат медицинских наук, заведующий гинекологическим отделением больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге Андрей Долинский рассказал, что чаще всего женщины обращаются к гинекологам для лечения воспалительных процессов, сообщает «Вечерняя Москва».

«К амбулаторному звену чаще обращаются пациенты для лечения различных воспалительных заболеваний, инфекций, проведения профилактических осмотров (прохождения онкоскрининга шейки матки) и для динамического наблюдения течения беременности», - подчеркнул Долинский.

А еще женщины пользуются услугами гинекологов для ведения беременности. Также в этих специалистах дамы нуждаются для лечения нарушений менструального цикла.

Между тем, в больницах самыми популярными причинами для обращений врач назвал доброкачественные гиперпластические процессы эндометрия — полип и гиперплазию эндометрия.

А еще женщины обращаются в гинекологические отделения стационаров для лечения доброкачественных кист яичников и доброкачественных образований матки (миом).

Кроме того, поводом обратиться к врачу-гинекологу зачастую является проблемы —опущение тазовых органов и недержание мочи.