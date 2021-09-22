РИАМО - 22 сен. В Москве наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Это связано с наступлением холодов и возвращением горожан из отпусков, а также с началом учебного года, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития, руководитель городского оперштаба Анастасия Ракова.

По отношению к прошлой неделе рост числа новых случаев заболевания составил 24%, а объемы госпитализации Covid-пациентов увеличились на 15%.

Для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности. В столице постоянно проводятся исследования, чтобы знать, какая разновидность коронавируса циркулирует в мегаполисе.

«На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует дельта-штамм коронавируса», - сказала Ракова.

Она призвала москвичей не пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты. Важно носить маски, а также пройти вакцинацию.

«Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные», - подчеркнула Ракова.

За минувшие сутки в Москве выявили 1991 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в столице зафиксировали 1 608 166 случаев заболевания.

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