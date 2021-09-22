РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 сен. Жители Королева могут принести варенье для пожилых людей, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель общественной палаты Ольга Корнеева.

Благотворительный центр «Надежда» уже шестой год проводит акцию «Доброе варенье».

«Любой желающий может принести баночку варенья и волонтеры передадут его одиноким пожилым людям нашего города 1 октября, в Международный день пожилых людей», - сказала Корнеева.

Варенье можно принести в центр «Надежда» на улице Дзержинского, 7. Время работы: 25 сентября с 12:00 до 16:00, 28 сентября с 11:00 до 12:00, 29 сентября с 16:00 до 18:00 и 30 сентября с 18:00 до 19:00.