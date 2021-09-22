РИАМО - 22 сен. Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка в рамках рабочего объезда территории посетил котельную в деревне Анино. В этом году из-за холодной погоды в регионе отопительный сезон начался раньше установленных сроков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее военный городок находился в ведении Роскосмоса, теперь имущество из ведомственного перешло в муниципальную собственность. Несмотря на все трудности, в этом году тепло удалось подать в срок.

В прошлом году проблемы с отоплением испытывали жители поселка Чисмена на улице Лазурная. Из-за смены собственника пансионата «Ласточка» люди в холода остались без отопления. В этом году котельная передана в аренду Волоколамскому жилищно-коммунальному хозяйству. Теперь проблем с отоплением нет.

В деревне Судниково отопление подано в срок, но из-за физически и морально устаревших инженерных сетей горячая вода у жителей появляется только с началом отопительного сезона. Уже в следующем отопительном сезоне новая блочно-модульная котельная позволит пользоваться людям горячей водой круглогодично.