РИАМО - 22 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял 2 место в рейтинге глав регионов по упоминаемости за август 2021 года, сообщает компания «Медиалогия».

В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В соцсетях обсуждали сообщение губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что линейки в Подмосковье 1 сентября пройдут в очном формате. Также в соцсетях обсуждали выступление главы Подмосковья на третьем этапе внеочередной конференции Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии.

Кроме того, обсуждали закупку новых машин неотложной помощи для больниц Московской области. Сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев вручил больницам 101 машину, 133 поставят до конца августа, а до конца года закупят еще 177.