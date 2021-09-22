РИАМО - 22 сен. Плохая погода могла стать причиной происшествия с самолетом Ан-26 под Хабаровском, такого мнения придерживаются специалисты, сообщает Natione News.

Ранее воздушное судно пропало с радаров под Хабаровском во время выполнения технического полета, связи с бортом в настоящий момент нет. Самолет проверял качество связи на сверхнизкой высоте. В один момент борт перестал отвечать на вопросы диспетчера.

В самолете было 6 человек. Воздушное судно может находиться в окрестностях заповедника Хехцир.

К тому месту, где может быть самолет, направили вертолет, но его экипаж не смог найти судно из-за плохой видимости.

Эксперты также не исключают ошибку пилотирования среди основных версий возникновения инцидента.