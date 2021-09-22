РИАМО - 22 сен. Музей платка и шали, открытый в 2002 году в городском округе Павловский Посад в Подмосковье приняли в Союз музеев России, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Музей был создан по инициативе жителя города Владимира Шишенина, члена клуба коллекционеров произведений изобразительного искусства.

Основой музейного фонда экспонатов стала собранная Шишениным коллекция платков, шалей, женских головных уборов и предметов быта времен 18-20 веков.

Сегодня экспозиция музея состоит из более чем 4 тыс. артефактов, расположенных на площади в 200 кв. м. Основное место в фондах музея занимает коллекция платков и шалей из разных видов тканей конца 18 — начала 20 века, в том числе шерстяных изделий ручной набойки, памятных платков и уникальных шерстяных и шелковых панно советского периода.

В Союз музеев России входят более 400 музеев из 75 регионов страны.