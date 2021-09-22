РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 сен. Балашиха присоединилась к Неделе безопасности дорожного движения, которая стартовала на территории всей страны 20 сентября, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В течение недели для ребят и родителей сотрудники Госавтоинспекции проводят ряд информационных мероприятий, которые освещают актуальные проблемы, касающиеся аварийности на дорогах с участием несовершеннолетних. Полицейские примут участие в родительских собраниях и встречах, где расскажут о безопасном участии детей в дорожно-транспортной среде, а для детей проведут открытые уроки, на которых рассмотрят вопросы безопасного передвижения по улично-дорожной сети и разработают с учениками начальных классов индивидуальные маршруты «дом-школа-дом».

Особое внимание будет уделено управлению средствами индивидуальной мобильности и использованию гаджетов во время пешего движения. Также состоятся акции «Безопасный двор», которые направлены на профилактику ДТП с участием детей во дворовых территориях.