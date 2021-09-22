РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 сен. 25 сентября в Щелковском драматическом театре пройдет премьера спектакля-комедии «Квадратура круга» по одноименной пьесе известного писателя-драматурга Валентина Катаева, сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Яркий и фееричный спектакль о любви, радости жизни, всепобеждающей силе искренних чувств, которые неподвластны никаким правилам, спектакль о молодости, прекрасной и беззаботной.

Действие происходит в 20-х годах прошлого века. В центре сюжета две молодые супружеские пары, которые вынуждены жить на одной жилплощади и строить новую жизнь, попадая в непредсказуемые, нелепые ситуации.

Начало спектакля в 18:00. Режиссер Светлана Погодина, возрастное ограничение 16+. Заказать билеты и узнать все подробности можно по телефонам: 8(926)146-25-06, 8(496)250-11-14.