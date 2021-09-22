РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 сен. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 13 091 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 986 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 439 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 092 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 384 699 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.