РИАМО - 22 сен. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней женщины и 5 мужчин за заказное убийство ее сожителя в Солнечногорске, сообщается на официальном сайте прокуратуры Подмосковья.

В зависимости от роли и степени участия каждый подозревается по разным статьям УК РФ.

Следствие считает, что женщина решила организовать убийство своего сожителя. В этом ей помог сын, который предложил знакомому совершить преступление за деньги. Тот, в свою очередь, привлек к организации и убийству еще несколько человек.

Убийство произошло 4 июня 2019 года в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. Обвиняемые приехали на мотоцикле к зданию ТЦ, где один из них из пистолета с глушителем произвел не менее 3 выстрелов в потерпевшего. Мужчина скончался на месте.

Кроме того, у одного из обвиняемых обнаружены и изъяты 3 свертка с наркотическим средством общей массой свыше 1,8 кг. Уголовное дело отправлено в суд.