РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 сен. В городском округе Мытищи 27 сентября пройдет семинар «Оцифровка деятельности компании. Как управлять на основе цифр», сообщается в Instagram-аккаунте коворкинга «Старт».

Семинар проведет бизнес-тренер и консультант Надежда Бурцева. Она работает в области производства с 2008 года. Провела диагностику более 100 заводов в странах СНГ и Европы. Работала в Siemens и Renault. Помогает собственникам и руководителям повысить скорость и качество работы команды без вложений за 3 месяца с помощью систематизации и инструментов бережливого производства.

Многие компании сталкиваются с тем, что сотрудники постоянно заняты, а планы не выполняются, регулярно возникают неожиданные проблемы, невозможно найти причины задержек или бракованных изделий. Участники мероприятия получат пошаговый план - как ввести цифровые показатели деятельности компании и иметь возможность предупреждать проблемы, управляя на основе цифр.

Адрес проведения: Новомытищинский пр-т, 30, коворкинг-центр «Старт». Начало в 18:30. Записаться на семинар можно по ссылке.

⠀



