РИАМО - 22 сен. В текущем году в Московской области уже оформили свыше 13,6 тыс. ветеринарных сопроводительных документов при перемещении сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Указанные документы нужны, когда животное перемещают не только по территории региона, но и за его пределы.

«Только за август было зарегистрировано порядка 1,7 тыс. документов, за сентябрь – чуть больше 1 тыс. Всего с начала текущего года ветеринарные службы региона подготовили и оформили более 13,6 тыс. сопроводительных документов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Для того, чтобы получить документы на перемещения, нужно обратиться в государственную ветеринарную станцию в городском округе региона, где находится животное.

Документы нужно начинать оформлять за месяц до даты перемещения.

«Животное будет поставлено на карантин, проведутся необходимые исследования и вакцинация с соблюдением требований регионализации», - отметил Сергей Воскресенский.

А если животное планируют отправить за территорию области, то нужно заранее обратиться в управление Россельхознадзора с заявлением на согласование маршрута перевозки животных.

Карантинирование животных перед транспортировкой обеспечивает проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение заноса возбудителей инфекционных заболеваний животных и человека на территорию, куда ввозят определенный вид животных.

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