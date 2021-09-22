РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 сен. В подмосковном Домодедове раскрыли серию краж автомобильных катализаторов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по г.о. Домодедово обратился представитель одной из каршеринговых компаний с заявлением о хищении каталитического нейтрализатора из припаркованного на ул. Триумфальная автомобиля, принадлежащего организации. Сумма материального ущерба составила более 165 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний уроженец одного из государств Закавказья. Установлено, что задержанный причастен к совершению четырех аналогичных эпизодов противоправной деятельности, общий материальный ущерб по которым составил более 820 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.