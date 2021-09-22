РИАМО - 22 сен. Московские контролеры теперь электронно оформляют постановления в общественном транспорте, в том числе и за нарушение масочного режима, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

«Мы начали оформление постановлений в электронном формате. Это позволит ускорить подготовку документа в 4 раза и не задерживать пассажиров более 5 минут», - рассказал руководитель учреждения Владислава Султанова.

Нововведение поможет избавиться от бумажных бланков и перейти на компактные квитанции. Также с помощью новой системы контролеры смогут избежать ошибок, вызванных «человеческим фактором».

С начала сентября на московском транспорте выявили более 27 тыс. нарушений масочного режима.

В общественном транспорте Москвы нужно находиться в защитной маске. Штраф за проезд без нее составляет 5 тыс. рублей. Это правило действует с мая 2020 года.

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