РИАМО - 22 сен. На базе Российского университета транспорта (МИИТ) в столице открылся детский техно­парк «Московский транспорт», на сегодняшний день для детей в городе созданы 18 таких площадок, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В современных лабораториях одного из старейших и лучших технических вузов страны будут заниматься сегодняшние школь­ники и завтрашние инженеры интел­лектуального и высокотехнологичного транспорта Москвы и России», – сказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, дети будут заниматься под руководством опытных наставников. Ребята получат не только новые знания, но и практические навыки. Также у детей появится возможность попробовать себя в роли инженера и создать свой собственный проект.

Площадь технопарка - 1 076 кв. м. Он находится на улице Образ­цова и имеет отдельный вход. Объект создали для того, чтобы выявлять, поддерживать талантливую молодежь, заинтересовывать ребят транспортом.

Первый в столице технопарк открылся 5 лет назад. Центры, которые работают сегодня в Москве, созданы для тех, кто любит изобретать, конструировать и мечтает поступить в технические вузы.