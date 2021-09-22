РИАМО - 22 сен. На базе Российского университета транспорта (МИИТ) в столице открылся детский технопарк «Московский транспорт», на сегодняшний день для детей в городе созданы 18 таких площадок, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
«В современных лабораториях одного из старейших и лучших технических вузов страны будут заниматься сегодняшние школьники и завтрашние инженеры интеллектуального и высокотехнологичного транспорта Москвы и России», – сказал мэр города Сергей Собянин.
По его словам, дети будут заниматься под руководством опытных наставников. Ребята получат не только новые знания, но и практические навыки. Также у детей появится возможность попробовать себя в роли инженера и создать свой собственный проект.
Площадь технопарка - 1 076 кв. м. Он находится на улице Образцова и имеет отдельный вход. Объект создали для того, чтобы выявлять, поддерживать талантливую молодежь, заинтересовывать ребят транспортом.
Первый в столице технопарк открылся 5 лет назад. Центры, которые работают сегодня в Москве, созданы для тех, кто любит изобретать, конструировать и мечтает поступить в технические вузы.
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