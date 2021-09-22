РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 сен. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 22 304 случаев коронавируса, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 986 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлен 439 673 случая инфицирования. Скончались 8 092 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 384 699 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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