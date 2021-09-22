РИАМО - 22 сен. Контролеры Москвы каждый день выявляют около 1,5 тыс. нарушителей масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

«Ежедневно контролеры фиксируют порядка 1,5 тыс. нарушений масочного режима, с начала месяца – более 27 тыс. фактов», - сказал руководитель учреждения Владислав Султанов.

По его словам, проверки идут в наземном, ж/д транспорте, а еще на станциях и перронах метро. В работе задействованы все столичные контролеры.

Также Султанов отметил, что темп снижения ношения масок в транспорте не снижали с начала лета.

В общественном транспорте Москвы нужно находиться в защитной маске. Штраф за проезд без нее составляет 5 тыс. рублей. Это правило действует с мая 2020 года.

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