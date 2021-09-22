РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Подозрение на бешенство выявили у домашней собаки, кота, двух кошек и у хомяка в разных микрорайонах и деревнях Подольска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия региона, сообщает о подозрении на бешенство ряда животных. В том числе собаки в доме №4 на улице 43-й Армии; кота в доме №39 на улице Свердлова; кошек в доме №37 в деревне Лемешово и деревне Матвеевское, СНТ «Каменка-1», дом №20; хомяка в доме №1 на улице Бульвар 65-летия Победы.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть.

В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством гражданам необходимо обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №5» по телефону: 8(496)754-78-61.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно.