РИАМО - 22 сен. Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в ходе выполнения технического полета, связи с бортом в настоящий момент нет, сообщает kp.ru.

Предварительно, на борту находятся 6 человек. Источник сообщил, что воздушное судно выполняло полет в районе заповедника Хехцир.

По информации источника, Ан-26 принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».

К поиску борта привлекли вертолет Росавиации, в готовности также находится вертолет МЧС РФ со спасателями. Поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток.