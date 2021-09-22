РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Сотрудники ГБУ МО «Территориальное ветеринарное управление № 5» в целях профилактики бешенства среди диких плотоядных животных начали вручную раскладывать вакцину «Рабистав» на территориях лесного фонда в Подольске, сообщает администрация округа.

Вакцину до 30 сентября также разложат в лесах на территориях населенных пунктов, обороны и безопасности и особо охраняемых территориях. Также для работ используют средства малой авиации.

Капсула с вакциной заключена в брикет, изготовленный из продуктов, съедобных для плотоядных животных. Вакцина вызывает формирование иммунитета к вирусу бешенства и лечебными свойствами не обладает.

Несмотря на то, что вакцина безвредна, ветеринарная станция не рекомендует трогать и тем более подбирать брикеты в случае их обнаружения.

Бешенство — вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной системы, которое всегда заканчивается смертью. Им болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Дикие лисы и енотовидные собаки являются источником вируса в 90% случаев. Большую опасность представляют бродячие собаки и кошки.