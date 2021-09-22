РИАМО - 22 сен. Городские службы оперативно распилили и вывезли все деревья, упавшие за последние дни во время штормовой погоды в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

С вечера 19 сентября и до утра среды в некоторых московских районах выпало до 39,4 мм осадков – почти 61% от месячной нормы. Дожди сопровождались порывистым ветром до 18 м/с.

Рекордсменами по количеству выпавших осадков стали ТиНАО, ЮАО и ЮВАО. Меньше всего дождей зафиксировали в ЦАО и СЗАО.

Городская водосточная сеть справилась со всем объемом осадков. Все системы обеспечения работали в штатном режиме. Сбои в движении общественного транспорта не допущены.