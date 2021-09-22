РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 сен. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 37 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии подтвердили 20 649 случаев инфекции, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

986 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 439 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 092 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 384 699 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.