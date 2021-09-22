РИАМО - 22 сен. Вскоре в мессенджере WhatsApp появится функция, позволяющая жаловаться на определенное сообщение, сообщает Газета.ru.

Так, в мессенджере можно будет выбрать несколько сообщений и отправить их на проверку. При этом автор сообщений об этом не узнает. Отправителя можно будет заблокировать.

Эта функция станет полезной не только для переписки двух человек, но и для групповых чатов. Жалобу можно будет отправить на бизнес-аккаунты, которые ведут частные фирмы и корпорации.

Сейчас в WhatsApp можно жаловаться на определенных пользователей.