РИАМО - 22 сен. За минувшие сутки подмосковные врачи вылечили 949 пациентов, инфицированных коронавирусом. За все время пандемии болезнь победили 384 699 человек, сообщает региональный оперштаб.

Также за минувшие сутки в регионе выявили 986 новых случаев заражения, скончались 12 человек.

С начала пандемии в области зафиксировали 439 673 случаев заражения Covid-19. Жертвами инфекции стали 8 092 пациента.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

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