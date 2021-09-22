РИАМО - 22 сен. Психолог Ирина Матвеева рассказала, что зависимость является не просто вредной привычкой, а признанным в мире заболеванием, сообщает Федеральное агентство новостей.

Насчитывается более 200 видов различных зависимостей: химические – вызванные употреблением веществ (алкоголь, наркотики) и нехимические, обусловленные паттернами поведения. К примеру, шопоголизм, трудоголизм, пищевая и игровая зависимости.

«Проблема зависимостей стоит очень остро. К примеру, от злоупотребления психоактивными веществами, в том числе алкоголем, ежегодно погибают более 1 млн людей. Только по официальной статистике, людей с диагнозом «алкогольная зависимость» в нашей стране — 1,5 млн», - сказала психолог.

Она отметила, что реальные цифры масштабов алкоголизма в несколько раз больше в стране, так как многие не попадают в статистику из-за анонимного лечения в частных клиниках.

По словам Матвеевой, большая часть больных людей отказывается признавать проблему и отправляются на лечение по инициативе родственников. Человек, подверженный зависимости, не видит проблемы и не считает нужным самостоятельно обращаться за помощью.

«Связано это с тем, что имеет место феномен отрицания заболевания. Отрицание — это защитная реакция, необходимая для дальнейшего употребления. Еще одна причина нежелания признать проблему — это решение всех последствий употребления за зависимого его близкими людьми», - объяснила психолог.

Чтобы облегчить жизнь зависимого человека, его родственники могут погашать набранные им кредиты, выкупать драгоценности, технику и автомобили, заложенные им в ломбард, оплачивать за него квартиру, решать проблемы человека с правоохранительными органами и начальником на работе. Однако все эти меры могут только ухудшить ситуацию.

По мнению психологу, невозможно заставить зависимого пройти лечение, но можно мотивировать его на выздоровление. Это можно сделать своими силами или обратиться к специалисту.

Для того, чтобы самостоятельно помочь человеку, необходимо соблюдать обязательные правила: отказаться от решения его проблем, не давать ему деньги, отчетливо говорить больному о своих опасениях и чувствах, перестать его спасать, указать человеку на проблему, проявить внимание и предложить вариант лечения.

Если же попытки поговорить с зависимым и убедить его лечиться не увенчались успехом, нужно обратиться к специалистам. Зачастую родственники больных людей долго пытаются справиться с их зависимостью самостоятельно и сохранить информацию о проблеме в пределах семьи. Однако затягивание с обращением к специалистам может быть чревато ухудшением ситуации.