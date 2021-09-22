РИАМО - 22 сен. За минувшие сутки в Московской области выявили 986 случаев коронавируса. С начала пандемии этот показатель составляет 439 673, сообщает региональный оперштаб.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в стране отмечен рост заболеваемости Covid-19 в 36 регионах.

Также в России продолжается вакцинация от инфекции. Врачи напоминают, что прививка от коронавируса сохранит здоровье и спасет жизнь.

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