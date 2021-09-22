РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 сен. Компания «АЗГ-Групп» уличена в нарушении правил обращения с отходами в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Это установили инспекторы эконадзора, которые расследовали факт нарушения после обращения в Минэкологии депутата местного совета.

«Компания по контракту проводила благоустройство Мытищинского лесопарка. В ходе расследования установлено, что рабочие отсыпали земельные участки загрязненными грунтами, боем бетона и асфальта, другими строительными отходами. В результате нарушители были оштрафованы и получили предписание вывезти мусор из лесопарка. Исполнение находится на контроле министерства», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ранее сообщалось, что Минэкологии направило в МУ МВД России «Мытищинское» результаты расчета ущерба, причиненного нарушениями правил обращения с отходами в промзоне, расположенной вблизи деревни Ульянково. Сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей.